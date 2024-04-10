Як написати заяву про булінг у школі

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, як написати та правильно оформити заяву про булінг в закладах освіти. Від цього залежатиме ефективність розгляду справи та підвищить шанси, що справа дійде до суду і винні будуть покарані.

Як зазначив омбудсмен, згідно з Порядком реагування на випадки цькування, всі учасники освітнього процесу зобов’язані повідомити про такий випадок керівництву закладу освіти. Також можна звернутись до поліції, написавши відповідну заяву.

“Зі звернень про булінг, які надходили до Служби освітнього омбудсмена, частина були неправильно оформлені, не містили доказів чи хоча б опису фактів, що унеможливлює розгляд.

Також це важливо для суду, бо коли розглядатиметься заява, то мають бути факти та докази, які чітко вказують на булінг. У частині справ булери залишилися без покарання через неналежно представлені суду факти та докази”, – наголосив Горбачов.

Подання та розгляд заяв про булінг здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту” та “Про звернення громадян”. Омбудсмен рекомендує подавати їх в письмовій формі на ім’я директора закладу освіти.

У заяві обов’язково треба вказати:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце проживання громадянина;

викласти зміст заяви;

підпис заявника та дата подачі;

якщо подача відбувається в електронному форматі, то треба зазначити електронну пошту. При таких зверненнях застосовування кваліфікованого електронного підпису не вимагають.



Також у заяві про булінг важливочітко описати події, що відбулися, без особистих оцінок та емоційних висловлювань. Це важливо для того, щоб факт цькування та покарати винних.

Служба освітнього омбудсмена наголошує:одиничні випадки конфліктів суд не визнає булінгом. Однак якщо вони призвели до серйозних наслідків (наприклад, тілесних ушкоджень), слід звернутися до поліції.

У таких випадках важливо зафіксувати деталі: дата та час конфлікту, його опис, записати свідків. Це знадобиться, якщо така ситуація знову повториться.

Детальний опис того, що сталося

Перш за все потрібно зазначити статус заявника: потерпілий, представники потерпілого (батьки чи опікуни) або ж свідок, а також такі дані, коли розпочалося цькування, скільки триває та описати кожну подію, яка це підтверджує.

Описуючи події, важливо вказати:

дату, час та місце події;

розгорнутий опис фактів булінгу. Кожну подію можна виділити окремим підзаголовком;

наслідки, які він спричинив;

інформацію від свідків та опис їхніх дій;

яким чином повідомили про це працівникам закладу освіти, директору чи іншим людям, які були присутні. Якщо це було за допомогою текстового повідомлення – зробіть скріншот та додайте його до заяви;

опис реакції на подію;

докази того, що сталося (фото, відео, аудіозапис тощо).



Заява обов’язково має бути зареєстрована у закладі освіти. Написати її необхідно у двох екземплярах або зробити копію.

Після того як її зареєстрували, на одному з них працівник закладу освіти має зазначити вхідний номер, дату та віддати її заявнику, а інший – залишається в школі.

“Вимагайте зареєстрований примірник собі на руки. Це – підтвердження звернення до керівника й зобов’язує його розглянути ситуацію щодо булінгу та скликати спеціальну комісію з розгляду випадку булінгу”, – наголосив Сергій Горбачов.

Якщо до керівництва школи надійшла заява про булінг, воно зобов’язане протягом однієї доби повідомити про це до поліції. Непроінформування карається статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як пояснили у Міністерстві освіти і науки, керівник закладу освіти не має розслідувати випадки булінгу. Це не його компетенція, а робота поліції.

Правоохоронці перевіряють інформацію, викладену в заяві, та визначають, чи дійсно це був булінг.

Якщо його не підтверджують, про це повідомляють директору закладу освіти та усім, кого зазначали в заяві. // УП. Життя