Рецидивіст, який ударив ножем жінку в одинадцятий раз відправиться за ґрати

За клопотанням слідчого та прокурора Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури рішенням суду 59-річному підозрюваному, який ударив ножем жінку, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що сталась 8 серпня 2023 року в с. Будилка Сумського району в будинку потерпілої. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між нею та знайомим стався конфлікт. Коли словесні аргументи закінчились, чоловік схопив кухонний ніж та завдав ним два удари в область живота та плеча жінці. 52-річна потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Примітно, що до цього чоловік вже був 10 разів засуджений, у тому числі з за нанесення тяжких тілесних ушкоджень знайомому Тоді він теж ударив потерпілого ножем у живіт. За скоєне провів 5 років у місцях позбавлення волі.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура