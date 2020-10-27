Як правильно звернутися до Державного бюро розслідувань із повідомленням про злочин

Переконайтесь, що відомості про злочин містять фактичні дані, які свідчать про обставини злочину і скоєні особами, підслідними ДБР.

Звернутися до ДБР можливо у кілька способів:

— надіслати до ДБР повідомлення про злочин, у якому викласти всі відомі Вам факти та обставини злочину;

— прийти до приймальні громадян ДБР, яка знаходиться у місті Києві за адресою вул. Симона Петлюри, буд. 15;

— надіслати звернення, використовуючи електронну форму на офіційному вебсайті ДБР.

Підслідність ДБР:

— високопосадовці (члени Кабінету міністрів України, посадовці категорії «А»);

— правоохоронці (працівники Нацполіції, СБУ, НАБУ, САП, Офісу Генпрокурора та ін.);

— народні депутати України;

— судді;

— особи, що вчинили військові злочини.

Повідомити про злочин можна за допомогою:

— онлайн-форми на сайті ДБР;

— надіслати повідомлення про злочин поштою;

— подати заяву до громадської приймальні ДБР;

— надіслати електронною поштою за адресою info@dbr.gov.ua.

Вимоги до заяви:

— переконайтеся, що скоєний злочин підслідний ДБР;

— структуровано опишіть факт вчинення злочину;

— у разі наявності додайте всі копії документів;

— вкажіть конкретні факти та обставини, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення.

Відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню хвороби (COVID-19)», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2», уведеного в дію Указом Президента України від 13.03.2020 № 87, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України COVID-19», статті 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», статті 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», наказів тимчасово виконуючого обов’язки Директора Державного бюро розслідувань від 16.03.2020 №74 «Про призупинення особистого прийому в центральному апараті на територіальних управліннях Державного бюро розслідувань».

У зв’язку з цим на час дії карантину на всій території України ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ЗАЯВНИКІВ, ЗАПИТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ, ДЕПУТАТІВ УСІХ РІВНІВ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ АПАРАТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІННЯХ ПРИЗУПИНЯЄТЬСЯ.

Просимо обрати сприятливий час для направлення звернень та запитів на адресу органів ДБР, а також з розумінням віднестись до можливих випадків більш тривалого строку їх розгляду ніж той, що передбачений чинним законодавством.