Яніна Соколова відповіла на звинувачення щодо оприлюднення матеріалів по «вагнерівцям»

Журналістка зауважила, що всі факти до неї вже були оприлюднені Bellingcat.

Журналістка Яніна Соколова в ефірі програми “Сьогодні День. Вихідний” на телеканалі “Україна 24” заявила, що оприлюднений нею звіт розвідки стосовно “вагнерівців” не є порушенням державної таємниці.

На запитання, чи немає в неї ще флешок з даними щодо діяльності розвідки, журналістка відповіла:

“Ні, ще одна флешка не з’явилася, вони не з такою періодичністю з’являються. З флешки ми все оприлюднили. Все, що було підкинуто, ми проаналізували й вирішили, що доцільно оприлюднити все. Додаткових матеріалів мені наразі не надходило. Як тільки побачу, що мені щось надійде, і воно матиме правдивий характер і буде цінне для суспільства – ми це обов’язково оприлюднимо. Але з приводу хейту провладних симпатиків – Лещенка, Арестовича, Арахамії – і розмов про те, що оприлюднення цих документів є оприлюдненням державної таємниці та може нести шкоду тим, хто з’явився в цьому документі… я хочу всім сміливо заявити, що це брехня”.

Щодо позивних агентів, вона заявила, що “дуже важко за позивними, які придумані для кожної конкретної історії, знайти когось реального”.

“А друге – ми замазали з метою безпеки всіх тих, хто вперше в цих документах з’являється в публічному просторі. Я впевнена, що нічого нового не містять ці документи, окрім їхньої фактичності, правдивості та опису, що після звернення військово-політичного командування, після вказівки, операція була затримана”, – сказала журналістка. // Діло