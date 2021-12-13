ЄС затвердив санкції проти ПВК «Вагнера» та трьох енергетичних компаній
ЄС затвердив санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера». Також у санкційний список потрапили три енергетичні компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.
Рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні, зазначив журналіст.
«Санкції проти групи «Вагнера», 3 енергетичних компаній і також 8 осіб, пов’язаних з угрупованням найманців, наразі прийняті», — повідомив Йозвяк.