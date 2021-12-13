ЄС затвердив санкції проти ПВК «Вагнера» та трьох енергетичних компаній

ЄС затвердив санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера». Також у санкційний список потрапили три енергетичні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.