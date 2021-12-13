ЄС затвердив санкції проти ПВК «Вагнера» та трьох енергетичних компаній

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ЄС затвердив санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера». Також у санкційний список потрапили три енергетичні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

ЄС затвердив санкції проти ПВК "Вагнера" та трьох енергетичних компаній

Фото: ЄС затвердив санкції проти ПВК «Вагнера» (sputnik)

Рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні, зазначив журналіст.

«Санкції проти групи «Вагнера», 3 енергетичних компаній і також 8 осіб, пов’язаних з угрупованням найманців, наразі прийняті», — повідомив Йозвяк.

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