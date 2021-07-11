На Херсонщині у двір громадського активіста кинули гранату

Це вже третій подібний злочин у курортному Генічеську

Сьогодні, 10 липня, близько четвертої години ранку на подвір’ї приватного котеджу по вулиці Соборній у Генічеську вибухнула бойова граната. З людей ніхто не постраждав, але скалки понівечили припарковану там автівку «Тойота Лендкрузер». Яку саме гранату кинули у двір, ще з’ясовують вибухотехніки. Але судячи з порівняно невеликої потужності вибуху, це могла бути наступальна РГД-5 чи РГН.

За фактом хуліганства з використанням вибухових речовин (стаття 296 КК України) поліція розпочала кримінальне провадження. Але це міг бути й теракт – адже в будинку мешкала родина 43-річного активіста відомого громадського формування «Аскер», на яке «точать зуби» і сепаратисти, і агенти Кремля. Не можна виключати і якогось конфлікту в побуті, з подальшим зведенням рахунків. Утім, ніяких версій з цього приводу правоохоронці по гарячих слідах не озвучують – на місці злочину працює слідчо-оперативна група.

Треба зазначити, що це не перший такий «бабах» у курортному місті. Не далі, як минулого року два вибухи «РГД-5» прогриміли біля офісу місцевої ветеринарної клініки та оселі бізнесмена – власника авто мийки. Тоді також в Єдиний реєстр досудових розслідувань вносили інформацію про хуліганство з використанням ВР, шукали винних, і… обидві справи так і залишилися нерозкритими. Адже потерпілі стверджували, що й ворогів у них не було, і ніхто їм не погрожував, тож «зачіпки» для слідства так і не знайшлося. Не хотілося б, щоб так було й цього разу: адже безкарність породжує нові злочини. Тим паче, що купити на чорному ринку гранату зараз не проблема – їх з східного фронту нелегально повивозили багато. // Новий день