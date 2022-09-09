На 15 років за державну зраду ув’язнено гранатометника так званої «ДНР»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури визнано винним та засуджено уродженця Одещини за участь у терористичній організації та державну зраду (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурорами в суді доведено, що у травні 2014 року чоловік приєднався до терористичної організації «ДНР» та майже 8 років чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції.

У подальшому, засуджений з 24 лютого 2022, перебуваючи на посаді гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку «ДНР», брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України на території Донецької області.

Зокрема, він здійснював протистояння Збройним силам України у населених пунктах Прохорівка, Кам’янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Вільне, Ближне, Бугаз, Новотроїцьке, Оленівка та Березове на Донеччині. При цьому, брав участь у зайнятті і окупації вказаних населених пунктів. Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами української армії його було взято в полон.

Під час судового розгляду він визнав свою провину у вчиненні інкримінованих злочинів.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури