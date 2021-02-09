Вбивцю, який 3 роки переховувався від слідства, засуджено до 11 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 6 засуджено до 11 років позбавлення волі 36-річного раніше судимого чоловіка, який три роки переховувався від слідства за вбивство двірника на Печерську та зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, злочин стався у листопаді 2016 року у будинку по вул. Мечникова на Печерську. Обвинувачений, перебуваючи у приміщенні двірника, під час раптово виниклого конфлікту завдав останньому численних ударів в голову, від яких чоловік помер.

Переконавшись, що потерпілий не подає ознак життя, зловмисник підпалив ганчір’я у двірницькій, щоб приховати сліди злочину та ускладнити ідентифікацію тіла, після чого зник з місця події.

Втікач переховувався від правоохоронних органів майже три роки. У ході досудового розслідування слідство отримало висновки понад 20 експертиз, які допомогли встановити особу підозрюваного. Наприкінці вересня 2019 року він був затриманий та взятий під варту без права внесення застави.

Також, в ході слідства встановлено, що чоловік переховував в районі станції метрополітену «Арсенальна» боєприпаси — гранату РГД-5, яка була вилучена та виявилася у боєздатному стані.

За принципової позиції Київської місцевої прокуратури № 6 вироком Печерського районного суду міста Києва уродженця Луганської області визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 КК України, та засуджено до 11 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура