В Болградской школе уборщица воровала телефоны учеников

В Болграде 22-летняя уборщица украла у трех школьников мобильные телефоны.

Как сообщает пресс-служба национальной полиции Одесской области, один мобильный девушка забрала с подоконника в столовой, куда во время обеда его положил 12-летний мальчик, второй — вытащила из сумки 13-летней девочки в раздевалке и еще один — взяла со столика 11-летнего мальчика в комнате отдыха.

После кражи последнего телефона, правонарушительница уволилась, чтобы отвести от себя подозрение. Разоблачили ее полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Двум детям гаджеты вернули, место нахождения еще одного устанавливают. Сама злоумышленница сказала, что она его выбросила.

Сейчас продолжается досудебное расследование по статье 185 Уголовного кодекса Украины. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы. // odessitua.com