«Тітушки» на гірськолижному курорті? Подробиці інциденту на Великоберезнянщині

В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом самоправства на одному з гірськолижних курортів області. Причини та обставини встановлюються в ході слідства

Вчора, 9 січня, на гірськолижний курорт, що знаходиться у Великоберезнянському районі, прийшла група місцевих жителів. Чоловіки вчинили конфлікт з адміністрацією та блокували роботу гірськолижної траси дерев’яними гілками, повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

На місці події працювали поліцейські, які забезпечили публічну безпеку та задокументували подію.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 356 Кримінального кодексу України, тобто самоправство.

Всі обставини та причини конфлікту працівники поліції встановлюватимуть вже в рамках кримінального провадження.

Поліцейські наголошують громадянам на необхідності неухильного дотримання чинного законодавства. В будь-яких своїх діях переступати рамки Закону є неприпустимим, і в таких випадках порушників буде притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, 9 січня, група молодиків вчинила розбійний напад на працівників комплексу та відвідувачів на Великоберзнянщині. Впродовж дня «візитери» перешкоджали діяльності комплексу, погрожували фізичною розправою та навмисне втручалися в роботу комплексу, псуючи обладнання. // 1-tv.com.ua