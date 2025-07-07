15 років ув’язнення отримав агент ФСБ, який шпигував за українською ППО біля Чорного моря

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав ще один агент фсб, який коригував повітряні атаки рф по Одещині.

Як встановило розслідування, зловмисник наводив російські дрони-камікадзе та ракетне озброєння на припортову інфраструктуру південного регіону України.

Також агент намагався виявити і передати куратору бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють повітряний простір біля акваторії Чорного моря.

У разі отримання відповідних координат, окупанти сподівалися використати їх для «обходу» української ППО під час нової серії ударів по Одещині.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зрадника у травні 2024 року, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі».

За даними слідства, завдання ворога виконував керівник місцевої компанії з працевлаштування моряків на риболовецькі й торговельні судна.

Агент фіксував локації «потрібних» об’єктів під прикриттям робочих поїздок по регіону.

Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисника винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України