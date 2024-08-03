У хабарництві за успішну здачу практичного іспиту з водіння на Сумщині викрито інструктора автошколи

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру інструктору автошколи, який підбурював ученицю до надання неправомірної вигоди за успішну здачу практичного іспиту з водіння.

За даними слідства, підозрюваний запевнив жінку, яка після закінчення навчання в автошколі з першого разу не змогла скласти іспит з водіння, що для позитивного вирішення цього питання їй потрібно надати неправомірну вигоду екзаменатору територіального сервісного центру № 5943 регіонального сервісного центру МВС в Сумській області. Більш того, він повідомив, що має там знайомих, відтак зможе допомогти їй «оплатити» екзамен. За такі послуги чоловік попросив 5 тис. грн.

У вівторок, 30 липня 2024 року, склавши практичний іспит з водіння, жінка передала інструктору автошколи обумовлену суму. Після цього чоловік був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Йому вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (підбурювання до надання неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, кваліфікуючою ознакою якого є вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Слідство триває, перевіряється причетність інших осіб, у тому числі працівників територіального сервісного центру, до зазначеного злочину.

Досудове розслідування здійснюються слідчими СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура