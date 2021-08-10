Правоохоронці застерігають: шахраї пропонують оренду неіснуючих квартир

Шахрайство з орендою помешкання задокументували працівники відділу поліції №1 (м. Бережани). Понад 19 тисяч гривень втратив житель Підгаєччини.



Чоловік через оглошення в мережі Інтернет вирішив орендувати на декілька днів помешкання у місті Львів. Зателефонував за вказаним номером, обговорили з господарем ціну та домовилися про оплату. Орендодавець заявив, що працює лише за передоплатою, бо має попит на житло, тож потерпілий через термінал перевів кошти на невідомий рахунок. Квартири він так і не побачив, як і своїх грошей. Вже напередодні виїзду в місце призначення заявник не зміг зв’язатися з господарем, мобільний телефон був вимкнутий, а оголошення зникло. Довелося телефонувати в поліцію.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі детальні обставини афери.

Кіберполіцейські радять як не стати жертвою шахраїв:

— бронювати апартаменти лише на офіційних, перевірених сайтах;

— Просіть надати додаткові фото житла. Якщо відмовляють – це перший сигнал про можливий обман;

— у разі здійснення розрахунків в інтернеті користуватися перевіреними сайтами, які мають захищений протокол https:// ;

— за можливості обирати не передоплату, а післяплату;

— перевіряти банківські картки, телефони та сумнівні посилання на сайті кіберполіції у розділі «Stop fraud», адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі.

Будьте обачними, не дайте себе ошукати та розповідайте про подібні афери родичам та знайомим!

Відділ комунікації поліції Тернопільської області