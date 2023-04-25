Слідчі повідомили про підозру киянину, який ледь не вбив свого товариша

Чоловік під час застілля побив приятеля та спричинив йому тяжку травму голови. Поліцейські інкримінували підозрюваному умисне тяжке тілесне ушкодження, за що йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Із заявою про побиття до Дарницького управління поліції звернувся 37-річний киянин. Чоловік розповів, що його побив 29-річний товариш. В ході проведення судово-медичної експертизи у потерпілого було виявлено тяжкі тілесні ушкодження, у тому числі черепно-мозкову травму.

Поліцейські з’ясували що потерпілий із кривдником разом розпивали алкогольні напої та невдовзі між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. У результаті 29-річний киянин завдав численних ударів по голові та тулубу своєму 37-річному товаришеві – господарю квартири, у якій стався інцидент.

Оперативники за допомоги аналітиків столичного главку розшукали фігуранта та наразі за процесуального керівництва прокурорів Дарницької окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

За рішенням суду на час проведення досудового розслідування підозрюваний перебуває під нічним домашнім арештом. За вчинення злочину йому може загрожувати до восьми років ув’язнення. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Києва