Розстріляні російськими військовими майже впритул – харківські слідчі зафіксували ще один злочин окупантів

Колона військових рф 7 березня зайшла в Ізюм. Окупанти розстріляли авто з цивільними, яке їхало їм назустріч. Троє чоловіків – батько з сином та їх знайомий загинули.

Сьогодні на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські вилучили рештки загиблих. Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення росії в Україну – виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їх знайомому – 56.

Заступник начальника Ізюмського районного управління Тимур Тертишний повідомив, що після обстрілу автомобіль згорів. І рештки були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями.

Місцеві розказують, що розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці, потім окупанти відтягнули його танком і скинули з мосту.

На місці розстрілу автомобіля Форд Транзит, на березі невеликої річки, куди впала автівка, а також на місці поховання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативно група, криміналісти, експерти. Черговий злочин росіян ретельно задокументований.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Національна поліція України