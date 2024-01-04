У Києві зловмисник завдав перехожому тяжке тілесне ушкодження

Потерпілому із колото-різаним пораненням надали необхідну допомогу у спеціалізованому медичному закладі. Зловмисника затримано, за вчинене йому загрожує до восьми років ув’язнення.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про те, що біля закинутої будівлі на вулиці Архітектора Вербицького працівник муніципальної охорони виявив чоловіка із колото-різаною раною. Оперативний черговий скерував на місце події слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції.

Проводячи першочергові слідчі оперативні заходи поліцейські з’ясували, що між перехожими раптово виник конфлікт, під час якого нападник ріжучим предметом вдарив потерпілого в груди та втік. Поліцейські оперативно встановили особу нападника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 19-річний киянин, який раніше був засуджений за крадіжку. Крім того, наразі Дарницький районний суд розглядає по суті обвинувальні акти щодо звинувачення його у вчиненні розбійного нападу та грабежу.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За погодженням Дарницької окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Поліція Києва