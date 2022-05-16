Поліцейські Закарпаття розкрили крадіжку 170 тисяч гривень з будинку пенсіонера

У четвер, 12 травня, до поліції звернувся мешканець села Бадалово Берегівського району. Старший чоловік повідомив, що з його будинку зникли 170 тисяч гривень.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи поліції провели всі необхідні першочергові слідчі дії. В результаті, однією з версій стала та, за якою до крадіжки причетні двоє жителів Київської області. Чоловіки останнім часом винаймали житло у потерпілого, а перед від’їздом викрали всі зберігання пенсіонера.

Провівши ряд оперативних заходів оперативники Берегівського районного відділу поліції встановили місце знаходження зловмисників. З’ясувалося, що вони вже встигли повернутися додому в Броварський район.

Вказану інформацію було передано колегам з ГУНП в Київській області, які оперативно затримали 51-річного та 49-річного підозрюваних. Останніх вже транспортували на Закарпаття.

Дану подію слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Затриманим вже повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обом зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліція Закарпатської області