Філія держпідприємтва з переробки відходів викинула більше тисячі тонн небезпечних речовин на Київщині (фото)

Правопорушник отримував гроші за утилізацію побічних продуктів тваринного походження й переробку простроченого продовольства в корм для тварин і добрива, однак своїх обов’язків не виконував: фактично гнилісні відходи складали або закопували на території лісових угідь, фермерських господарств та інших підприємств в Київській області.

Оперативники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції встановили, що такі дії спричинили псування ґрунтів та накопичення в них небезпечних речовин в декілька разів вище граничної норми. Це, в свою чергу, може призвести як до загибелі тваринного та рослинного світу, так і до захворювань людей внаслідок потрапляння отрути в підземні води та місцеві ріки.

За попередніми оцінками, зловмисники забруднили 1,3 гектари земельних ділянок, що завдало шкоди довкіллю Київської області на загальну суму більше мільйона гривень.

Слідчі Нацполіції повідомили директорц філії про підозру в забрудненні або псуванні земель (ч. 1 ст. 239 Кримінального Кодексу України) та зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України), санкція яких передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

та Департаменту забезпечення діяльності,

пов’язаної з небезпечними матеріалами

Національної поліції України