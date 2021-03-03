Столичного підприємця судитимуть за ухилення від сплати ₴16,5 млн. податків

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків на суму 16,5 млн гривень директором одного із столичних підприємств (ч. 3 ст. 212 КК України).

Встановлено, що у 2017 році директор підприємства під час виконання електро-монтажних робіт на об’єктах будівництва житлових кварталів, зокрема «Новопечерські Липки» та «Бульвар фонтанів» шляхом документального оформлення субпідрядних взаємовідносин із фіктивними підприємствами, ухилився від сплати податків на суму 16,5 млн гривень.

За результатами слідства прокуратурою міста направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, а також заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури