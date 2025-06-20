У Бучі вандали пошкодили більше десяти могил на цвинтарі (фото)

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Місцева влада та поліція просять громадян перевірити могили свої рідних та близьких

У Бучі зафіксували випадок вандалізму на місцевому кладовищі – пошкоджено щонайменше десять надгробних пам’ятників. Інцидент стався на цвинтарі, розташованому на вулиці Антонія Михайловського. ПРо це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Бучанської міської ради.

У Бучі зафіксовано випадок вандалізму на кладовищі

Фото: Бучанська міська рада/Facebook

Повідомляється, що правоохоронцям уже вдалося встановити особу, яка може бути причетна до цього інциденту, наразі тривають слідчі дії.

Місцева влада та поліція просять родичів похованих перевірити могили

Фото: Бучанська міська рада/Facebook

Місцева влада та поліція просять громадян перевірити могили свої рідних та близьких. Якщо ви виявили пошкодження на місці спочинку рідних, закликають звернутися до поліції з відповідною заявою.

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