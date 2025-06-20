У Бучі вандали пошкодили більше десяти могил на цвинтарі (фото)

Місцева влада та поліція просять громадян перевірити могили свої рідних та близьких

У Бучі зафіксували випадок вандалізму на місцевому кладовищі – пошкоджено щонайменше десять надгробних пам’ятників. Інцидент стався на цвинтарі, розташованому на вулиці Антонія Михайловського. ПРо це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Бучанської міської ради.

Повідомляється, що правоохоронцям уже вдалося встановити особу, яка може бути причетна до цього інциденту, наразі тривають слідчі дії.

Місцева влада та поліція просять громадян перевірити могили свої рідних та близьких. Якщо ви виявили пошкодження на місці спочинку рідних, закликають звернутися до поліції з відповідною заявою.