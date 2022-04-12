За розкрадання коштів при проведенні Інтернету в освітніх закладах судитимуть підрядника

Прокурори Болградської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом підроблення документів та заволодіння бюджетними коштами (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст.191 КК України).

Встановлено, що у листопаді-грудні 2019 року обвинувачений підготував акти прийому виконаних робіт щодо надання послуг з доступу до Інтернету у 32 закладах загальної середньої освіти колишнього Тарутинського району на загальну суму 1 млн 435 тис гривень. Зокрема, в документацію внесені завідомо неправдиві відомості з послуг, що фактично не надавалися, завищено вартість встановленого обладнання, замість більш вартісного встановлено менш вартісне та у меншій кількості.

Крім цього, у низці закладів взагалі не проведено Інтернет, а у деяких закладах, де раніше його вже було встановлено, зазначено, що Інтернет проведено даним підрядником за зазначені бюджетні кошти.

Внаслідок таких протиправних дій обвинувачений заволодів бюджетними коштами у розмірі 880 тис грн та використав їх на власний розсуд. В ході досудового розслідування прокурором заявлено позов на зазначену суму та накладено арешт на майно підприємця на суму 410 тис гривень для подальшого забезпечення позову.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури