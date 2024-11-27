Купуючи неіснуючий товар прикарпатець втратив майже 270 тисяч гривень

Чималу суму виманили аферисти за фейковий товар, який продавали в мережі Інтернет. 60-річний мешканець Коломиї став жертвою такої шахрайської пастки.

Потерпілий на одному із сайтів-оголошень з продажу товарів, знайшов публікацію про продаж гібридних інверторів. Покупець зв’язався з менеджером фейкової приватної компанії. Чоловіку підійшла обумовлена сума, тож він без роздумів здійснив транзакцію на їхній рахунок. Натомість, заявник товар не отримав, а продавець видалив з ним листування.

Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час онлайн-покупок!

– якщо Ви маєте на меті придбати товар краще звернутися у відповідні магазини;

– не довіряйте надто дешевій ціні у різних онлай-магазинах, адже саме так зловмисники найчастіше шукають своїх жертв;

– обирайте можливість післяплати, аби Ви мали змогу побачити товар та переконатися у його відповідності;

– не здійснюйте платіжні операції за вказівками невідомих та в жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями для оплати надісланими від продавців.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини