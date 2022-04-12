Європол розпочав операцію «Оскар» з пошуку активів підсанкційних росіян

Вона триватиме не менше року і включатиме низку окремих розслідувань.

Європейське поліцейське агентство оголосило про початок операції з виявлення активів російських фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції через війну в Україні.

Про це повідомляється на сайті Європолу.

Операція, що отримала назву «Оскар», проводиться у співпраці з державами-членами ЄС, Європейським агентством співробітництва органів юстиції (Євроюст) та Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.

Вона триватиме не менше року і включатиме низку окремих розслідувань.

Зазначається, що мета операції полягає в тому, щоб «сприяти обміну інформацією та розвідувальними даними між партнерами, а також надавати оперативну підтримку у низці фінансових розслідувань, які стосуються злочинних активів та обходу економічних санкцій ЄС, запроваджених у зв’язку із військовою агресією Росії».