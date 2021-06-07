Юнака судитимуть за шахрайство з продажем неіснуючих товарів в Інтернеті

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт відносно фігуранта, який ошукав громадян на майже 300 000 гривень, створивши фейкові магазини у соцмережі. За скоєне йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Викрили протиправну діяльність зловмисника співробітники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції у квітні цього року.

19-річний хлопець створив сторінки у соцмережі, де продавав неіснуючий брендовий одяг. Умовою замовлення була часткова або повна передплата. На сторінках, де було майже 20 тисяч підписників, він розміщував позитивні відгуки про свою роботу. Однак після отримання грошей – підозрюваний «зникав».

У такий спосіб він ошукав близько 60 громадян. Загальна сума збитків становить 289 тисяч гривень.

Правопорушнику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура Києва.

Департамент кіберполіції Національної поліції України