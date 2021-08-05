Ювенали Берегова захищають права дітей, яких втягнуто у жебракування

Працівники поліції Берегова, у тісній співпраці зі службою у справах дітей та Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, проводять рейди з виявлення фактів жебрацтва серед неповнолітніх. Інспектори-ювенали з’ясовують причини такої поведінки серед найменших жителів регіону та спілкуються з їхніми батьками

Поліцейські Закарпаття посилили постійну профілактичну роботу з неповнолітніми. Ювенали систематично відвідують сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, сприяють належним умовам проживання та розвитку дітей, піклуються про їх здоровий спосіб життя, а також цікавляться психологічною атмосферою в їх родинах.

Крім того, спільно з соціальними службами, поліцейські систематично проводять рейди з виявлення фактів жебракування.

Так, вчора, 4 серпня, берегівські поліцейські знайшли хлопчика, який блукав вулицями, випрошуючи гроші в перехожих. Ювенали поспілкувалися з дитиною, з’ясували, де вона проживає, відвели її додому та провели профілактичну бесіду з матір’ю.

Також поліцейські провели роз’яснювальну роботу на цю тему в Окремому хуторі. Ювенали пояснили батькам про неприпустимість змушування дітей до жебракування, наголосили на рівні небезпеки, на яку дорослі наражають своїх дітей, просто відпускаючи їх з дому без нагляду.

Разом із цим поліцейські звертаються до закарпатців із проханням: якщо ви помітили дитину-прохача, не ігноруйте її, поцікавтеся, з яких причин вона це робить і хто до цього причетний. Також слід без зволікання звернутися безпосередньо до працівників поліції або за номером «102». Обов’язково зафіксуйте на фото чи відео інцидент для полегшення ідентифікації батьків чи опікунів, які несуть відповідальність за цих дітей.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області