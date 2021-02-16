На Полтавщині повідомktyj про підозру чоловікові, який вдарив поліцейського при виконанні ним службових обов`язків

За нанесення тілесних ушкоджень працівникові поліції під час виконання ним своїх професійних обов’язків, 59-річного мешканця Полтавської територіальної громади можуть позбавити волі на строк до 5-ти років.

За попередньою інформацією слідства, під час несення служби наряд відділу поліції №2 міста Полтава зупинив за порушення правил дорожнього руху транспортний засіб, під керуванням місцевого 59-річного чоловіка.

Під час складання адміністративного матеріалу за статтею 130 (Керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння) та частини 1 стаття 126 (Керування транспортними засобами без відповідних документів) Кодексу України про адміністративні правопорушення, чоловік раптово наніс удар одному із поліцейських, завдавши йому тілесні ушкодження. У подальшому протиправні дії місцевого мешканця поліцейські припинили.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення. У разі доведення вини йому загрожує до 5-ти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією відділу поліції №2 міста Полтава)