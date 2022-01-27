Ювенальні поліцейські Києва разом із працівниками ДСНС врятували жінку, яка з сином намагалась стрибнути з 12 поверху

Понад годину поліцейські вели з нею перемовини, а в цей час рятувальники зайшли до квартири поверхом вище, аби завадити жінці. Спільними зусиллями працівників поліції та ДСНС її зняли з парапету та затягли всередину. Хлопчика передали лікарям, його життю нічого не загрожує.

Вчора ввечері, 26 січня, до поліції Києва звернулись громадянка та повідомила, що її донька з малолітнім онуком зачинилась у квартирі та погрожувала скоїти самогубство разом з дитиною. Оперативний черговий негайно направив на місце всі профільні служби.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Дарницького управління поліції Олександр Савчук, разом із заступником начальника слідчого відділу Антоном Жидовцевим, начальником сектору ювенальної превенції Олександром Міщенко, старшими інспекторами Юлією Кухар та Оленою Жало, вони негайно схопили жінку та забрали з балкону малого:

«З моменту надходження виклику я по телефону розмовляв з жінкою, аби у цей час рятувальники встигли спуститись з квартири поверхом вище. Я постійно відволікав жінку різними питаннями та цікавився, де її син, просив не робити летальних кроків, пропонував допомогу. Коли я отримав інформацію, що працівники ДСНС спустились з 13 поверху, то рятувальники, які були біля квартири, одразу зламали двері та ми негайно зайшли до оселі. Далі ми виявили жінку на балконі та миттєво затягли її всередину, а 3-річного хлопчика заспокоїли, оскільки дитина була налякана діями матері. На даний час життю Максимка нічого не загрожує, його оглянули медпрацівники та передали бабусі».

32-річну уродженку Кропивницького правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Правоохоронці за процесуального керівництва окружної прокуратури готують затриманій повідомлення про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

«У рамках досудового розслідування затриманій буде призначено ряд медичних експертиз, аби визначити стан осудності у момент скоєння злочину. Триває досудове розслідування», — додав Олександр Савчук.

Відділ комунікації поліції Києва