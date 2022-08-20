З Дніпропетровщини видворили п’ять іноземців, які незаконно перебували на території України
Незаконні мігранти, серед яких чотири громадянини російської федерації та громадянин республіки Таджикистан, порушили умови міграційного законодавства та перебували на території нашої держави нелегально.
37-річний громадянин Таджикистану прибув до України у 2005 році, скоїв ряд злочинів та був притягнутий до кримінальної відповідальності. У липні звільнився із Синельниківської виправної колонії та був доправлений до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
Ще чотири громадяни рф – два чоловіки та дві жінки, прибули до України в особистих справах, не виїхали у встановлений термін, не подали документи до міграційної служби щодо легалізації та перейшли на нелегальне становище. За порушення правил перебування на території України відносно них склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 203 КУпАП та прийняли рішення про повернення до країни походження.
Добровільно нелегали вирішили не повертися на батьківщину, тож правоохоронці видворили їх примусово. 18 серпня поліцейські Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно з працівниками Державної міграційної служби України доставили нелегалів до Міжнародного пункту пропуску через державний кордон України та видворили з території нашої держави.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської областіTweet