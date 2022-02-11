З київського заводу «Радар» викрали обладнання для військових літаків

Це сталося в ніч з 8 на 9 лютого, але «Укроборонпром» оприлюднив інформацію сьогодні.

Із одного з цехів АТ «Київський завод «Радар»» вкрали окремі блоки радіоелектронного обладнання, яке використовують на літаках сімейства СУ, найбільше яких є на озброєнні у Росії. Це сталося в ніч з 8 на 9 лютого.

Про це пресслужба держконцерну «Укроборонпром» повідомила у п’ятницю, 11 лютого. Суму завданих підприємству збитків у держконцерні не уточнили. «За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження та триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора», – сказано в повідомленні. Наразі держконцерн і завод «Радар» надають всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні інциденту, а також інших фактів незаконного проникнення на територію підприємства, що траплялися раніше.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Київська міська прокуратура повідомила директору ПАТ «Київський завод «РАДАР» В’ячеславу Зеленському підозру у знищенні держмайна. За даними правоохоронців, через неналежне виконання керівником заводу службових обов’язків державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

«Київський завод «Радар» є базовим підприємством з виробництва бортових радіолокаційних комплексів, метеонавігаційних станцій, апаратури спеціального призначення. // LB.ua