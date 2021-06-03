Нацполіція затримала злочинну організацію за шахрайські оборудки на ₴17 млн.

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно зі слідчими управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Нацполіції провели маштабну спецоперацію. Правоохоронці затримали 8 учасників злочинної організації, яких підозрюють у шахрайському заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. Проведено 58 одночасних санкціонованих обшуків, у яких були задіяні 275 поліцейських.

Встановлено, що у період із 2019 року по квітень 2020 року з метою шахрайського заволодіння чужим майном двоє чоловіків створили стійке, чітко структуроване, ієрархічне об’єднання – злочинну організацію.

Зловмисники реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив та дизпалива. Для пошуку покупців діяла розгалужена система кол-центрів, які рекламували товар в Інтернеті та робили масові смс-розсилки. Серед покупців були переважно фермерські господарства. Фігуранти були добре обізнані у специфіці торгівлі такими товарами, надавали детальну консультацію щодо вибору міндобрива та запевняли про надійність постачання. Основною умовою замовлення була передплата за товар. Проте після отримання грошей шахраї зникали – відключали телефони, змінювали місце розташування кол-центрів та ліквідовували свої «підприємства».

Наразі встановлено, що до складу злочинної організації входило 16 осіб, серед яких — громадянка Російської Федерації. В усіх учасників були розподілені ролі – одні підшуковували покупців та оформлювали замовлення, інші – займалися реєстрацією фіктивних підприємств та виведенням грошей, здобутих злочинним шляхом.

На їх рахунку — 54 епізоди шахрайств. Загальна сума збитків потерпілим складає понад 17 мільйонів гривень.

Зловмисники добре розуміли, що систематичне вчинення злочинів і тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою. Тому для стабільності функціонування розподілили учасників організації на окремі структуровані групи. В цих групах теж були свої керівники, які відповідали за підготовку та вчинення окремих епізодів злочинної діяльності.

Зловмисники у спілкуванні із покупцями використовували ІP-телефонію, документи проводили виключно за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а для перерахунку коштів — надавали реквізити фіктивних фірм, спеціально створених для злочинної діяльності.

1 червня поліцейські провели 58 одночасних обшуків за місцями проживання учасників злочинної організації та в кол-центрах на території Києва, Київської та Одеської областей. У спецоперації брали участь 275 правоохоронців: слідчі Головного слідчого управління, працівники Департаменту карного розшуку, оперативних служб, департаментів кримінального аналізу та кіберполіції, оперативники поліції у Вінницькій та Житомирській областях, бійці КОРДу та спецпризначенці.

У результаті вилучено документи про функціонування фіктивних підприємств, печатки та штампи, банківські картки, через які виводилися викрадені кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю, боєприпаси та 50 тисяч доларів США. Також у зловмисників вилучено 12 автомобілів преміумкласу, які були придбані у період їх злочинної діяльності. Всі автомобілі поміщені на арештмайданчик.

8 фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 та частинами 2, 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. За створення злочинної організації, участь у злочинах, вчинених такою організацією, та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Працівники поліції проводять заходи, спрямовані на документування злочинної діяльності всіх фігурантів.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України