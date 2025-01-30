З погрозами вимагав $1000 неіснуючого боргу – судитимуть мешканця Вознесенська

Погрожуючи фізичною розправою та навіть вбивством, зловмисник змушував потерпілого віддати йому певну суму «боргу» у доларах США. За скоєне фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення. Подальшу долю фігуранта вирішить суд.

Подія сталась торік на території Вознесенського району. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 38-річний фігурант з потерпілим здійснили обмін автівками та реєстраційними документами на них. Через декілька днів зловмисник забрав своє авто і під час телефонних розмов та особистих зустрічей, погрожував потерпілому фізичною розправою та навіть вбивством. За нібито повернення транспортного засобу вимагав 1000 доларів США.

Тоді слідчі поліції за оперативним супроводом регіонального Управління Служби безпеки України та за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури, під час отримання частини коштів, затримали зловмисника. Йому було повідомлено про підозру у скоєнні злочину. На той час суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нині слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласного главку поліції завершили досудове розслідування за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України) та направили обвинувальний акт до прокуратури, яка скерувала його до суду для розгляду по суті. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подальшу долю зловмисника вирішить суд.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області