З України депортують іноземця, який відбував покарання за вбивство

Чоловіка буде примусово повернуто до країни походження із подальшою забороною в’їзду в Україну, строком на п’ять років.

Видворення іноземця ініціювали оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Сумській області спільно зі співробітниками Управління Державної міграційної служби України в Сумській області.

Як встановили правоохоронці, іноземний громадянин, який відбував покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство», ч. 1 та ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, перебуває на території України незаконно та без документів.

Тож наразі його поміщено до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для подальшого видворення за межі території України, — повідомили у відділі комунікації поліції Сумщини. // sumy.today