З України до Англії за ₴5 тис.: аферист-перевізник обшахраював жителя Тернопільщини

5000 гривень привласнила невідома особа в уродженця Чортківського району. За обумовлену суму аферист мав доправити приятеля заявника з України в Англію.

Схема за якою діяв пройдисвіт наступна:спершу аферист розміщує в мережі Інтернет оголошення про перевезення пасажирів. У клієнтів просить здійснити попередню оплату переславши кошти на банківську картку. Громадяни без роздумів здійснюють транзакції, а коли в обумовлений день намагаються зв’язатися з перевізником, в нього, як правило вимкнений телефон.

Від такого роду злочину потерпів й краянин. Потерпілий втратив кошти та звернувся за допомогою до правоохоронців

За даним фактом працівники територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 ККУ.

Поліцейські просять мешканців краю, користуватися послугами лише перевірених перевізників, аби не стати черговою жертвою аферистів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області