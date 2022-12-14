З України видворили двох іноземних злодіїв

Оперативники відділу міграційної поліції ГУНП Житомирщини в межах своїх повноважень звернулися до УДМС України в області з поданням про примусове видворення іноземців. Двоє чоловіків відбували покарання за крадіжки у виправній установі на Житомирщині.

Обидва іноземці – громадяни однієї з країн Закавказзя, віком 33 та 35 років. Чоловіки притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки із осель та були засуджені до позбавлення волі. Призначений термін покарання відбували у виправній установі Житомирської області. 12 грудня обидва звільнилися з пенітенціарної установи та жодних підстав для подальшого перебування в Україні у них не було.

Відтак оперативники відділу міграційної поліції ГУНП звернулися до УДМС України в області з поданням про примусове видворення іноземців з країни. Днями Богунський районний суд м. Житомира прийняв відповідне рішення про видворення чоловіків з України із 5-річною забороною в’їзду на її територію.

12 грудня поліцейські відділу міграційної поліції ГУНП Житомирщини спільно з працівниками регіонального УДМС доставили іноземців до міжнародного пункту пропуску для виконання рішення про примусове видворення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області