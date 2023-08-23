Військовослужбовець на Дніпропетровщині здав у ломбард військового майна на 500 тис. гривень

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

На Дніпропетровщині командир одного з підрозділів військової частини викрав військове майно і здав в ломбард.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що військовий викрав ввірене йому військове майно, а саме: чотири комплекти радіостанцій портативних спеціального призначення Motorola DP 4400 та два квадракоптера DJI mavic 3E загальною вартістю 500 тис. грн.

Усе це він здав у ломбарди. Отриманими грошима – розпорядився на власний розсуд.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України та вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. // LB.ua