Військовослужбовець на Дніпропетровщині здав у ломбард військового майна на 500 тис. гривень
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
На Дніпропетровщині командир одного з підрозділів військової частини викрав військове майно і здав в ломбард.
Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
Слідством встановлено, що військовий викрав ввірене йому військове майно, а саме: чотири комплекти радіостанцій портативних спеціального призначення Motorola DP 4400 та два квадракоптера DJI mavic 3E загальною вартістю 500 тис. грн.
Усе це він здав у ломбарди. Отриманими грошима – розпорядився на власний розсуд.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. // LB.uaTweet