З України видворили іноземця-порушника

44-річного громадянина іншої держави було викрито у незаконному перебуванні в Україні. Крім того, чоловік порушував публічний порядок та неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Раніше іноземець проігнорував рішення про примусове повернення до країни походження.

У результаті працівниками відділу міграційної поліції, Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та міграційної служби, за рішенням суду, особу поміщено до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, для подальшого примусового видворення за межі країни.

За матеріалами відділу міграційної поліції

Кіровоградської області