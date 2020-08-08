В Одесской области пьяный водитель покусал и избил полицейских

В Одесской области 36-летний водитель автомобиля Fiat набросился на группу реагирования патрульной полиции, начал кусать им руки и бить в лицо кулаками, пытаясь уйти от наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный сигнал светофора.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

«Полицейские заметили, как местный житель проехал на запрещенное свет, и приказали ему остановиться. На законное требование правоохранителей злоумышленник не отреагировал, а наоборот, прибавил газу, а в нескольких сотнях метров не справился с управлением и въехал в бетонную преграду. Увидев, что группа реагирования патрульной полиции едет вслед за ним, мужчина вышел из автомобиля и бросился бежать. Когда правоохранители догнали беглеца, он прибег к агрессии и нанес им повреждения в виде укусов и ссадин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителя доставили в Овидиопольский отдел полиции.

«Количество алкоголя в крови гражданина в разы превышала норму. В отношении него составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии опьянения», — добавляется в сообщении.

Также мужчине объявили о подозрении в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 35-ти тысяч гривен. Согласно санкции ч. 2 ст. 345 УК, по которой следователи начали производство, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.