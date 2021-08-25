З’явилася нова шахрайська схема при продажі автомобілів

Залишитися без машини і грошей – таким може бути підсумок продажу автомобіля, якщо втратити пильність і довіритися покупцеві. Щоб не стати жертвою обману, потрібно вміти розпізнавати шахраїв.

Схема розводу

Власники розміщують оголошення про продаж транспортного засобу на спеціальних інтернет-ресурсах. Шахраї як правило відгукуються на пропозицію в той самий день: телефонують, представляються і домовляються про зустріч.

Потім вони пропонують заощадити кілька тисяч гривень, оформивши договір купівлі-продажу без участі нотаріуса.

У розмові аферисти намагаються розташувати продавця до себе і завоювати його довіру. Зазвичай вони розповідають про своє життя, наприклад про те, що довгий час відкладали гроші на покупку машини, але через хворобу близького родича були змушені витратити всі заощадження, тому на момент покупки розплатитися за автомобіль у них немає можливості.

Далі шахрай переконує, що має стабільну, добре оплачувану роботу і готовий щомісяця погашати борг, а перший платіж зможе внести вже через тиждень.

Іноді власники погоджуються підписати договір, в якому зазначено, що продавець отримав суму коштів в розмірі вартості автомобіля. Горе-покупатель їде на придбаній машині, а через деякий час номер його телефону перестає обслуговуватися оператором.

Зрозуміло, гроші продавцю через тиждень ніхто не переводить, а сам він розуміє, що був обманутий, і пише заяву в поліцію.

Аферистів часто знаходять і затримують, якщо вони раніше вже були судимі за аналогічні злочини. При зверненні до суду потрібно розуміти, що послуги адвоката будуть коштувати набагато більше зекономлених на нотаріуса засобів.

Довести факт шахрайства складно, оскільки потерпілий сам розписався в отриманні грошей. Ситуація може ускладнитися, якщо злочинець перепродасть машину третій особі, легалізувавши таким чином угоду.

Якщо суд все-таки приймає рішення на користь обманутого продавця, автомобіль повертається законному власнику.

Як не попастися на вудку шахраїв

Економія на процедурі оформлення угоди купівлі-продажу може призвести до тяжких наслідків і додаткових фінансових витрат. Не потрібно скупитися на послуги нотаріуса, причому запевнить він і факт передачі грошей.

Є ще один спосіб оформити угоду – разом з покупцем звернутися до сервісного центру МВС.

Там можна передати документи на машину і отримати гроші, а заодно проконтролювати, що новий власник поставив автомобіль на облік. Не слід підписувати договір до тих пір, поки не будуть виконані всі умови угоди. // avtosota.com