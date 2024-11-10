5 років увʼязнення отримав пенсіонер, який відрізав носа безхатченку

Вирок суду, яким пенсіонера з Дніпра за тяжке тілесне ушкодження засудили до 5 років тюремного покарання, залишено без змін.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на постанову Касаційного кримінального суду від 30 жовтня.

25 травня 2022 року на проспекті Героїв у Дніпрі між чоловіками відбувся конфлікт. Безхатченко попрохав у чоловіка чи то цигарку, чи 5 гривень, а той послав його матом і він йому теж відповів матом. Чуючи це, обвинувачений пішов слідом за безхатченком, забрав його тачку і покотив її за будинок. Далі у дворі чоловік почав бити безхатченка, схопив за голову і невідомим предметом відрізав йому ніс. Потерпілий попросив допомоги в співробітниці кіоску, але та його злякалася. Тоді він звернувся до перехожої жінки, яка і викликала швидку допомогу. На місці події були калюжі крові і поліція виявила фрагмент носу.

У судовому засіданні нападник вину не визнав. Він пояснив, що чекав на вулиці дружину, яка зайшла в магазин по хліб. Невідомий нібито сказав йому: «Слава Путіну, гроші є?». На що він відповів: «Ти що з глузду зʼїхав, який Путін? У мене син служить в ЗСУ», на що незнайомець почав його ображати і він казати, що Путін прийде і вас усіх вбʼє і сина його вбʼє. А потім безахатько розпилив йому в обличчя сльозогінний газ. Із магазину вийшла дружина обвинуваченого і потерпілий нібито почав прискати з балончика і на неї, казав, що вона товста і чого в це лізе.

Камери відеспостереження зафіксували сутичку на вулицю. А саме, що, застосувавши газовий балончик, безхатченко відійшов у бік, узяв свій візок з речами і покотив його в бік торгового центру. Але обвинувачений чомусь рушив слідом за ним, як він згодом, пояснював, щоб викинути тачку бомжа. Коли останній відійшов від тачки, обвинувачений забрав її і закотив у двір будинку. Безхатченко побачив це і пішов слідом. Далі у дворі спостерігається штовханина і чоловіки зникають із поля зору камер відеоспостереження. Але за хвилину на відео знову видно потерпілого, який робить рухи долонями рук, ніби струшує з них рідину, витирає обличчя.

Обвинувачений переконував, що це безхатченко спровокував конфлікт і напав на нього. Він говорив, що захищав дружину і намагався дати опоненту копняка, але не дістав до нього. Весь цей час він майже нічого не бачив, у нього від газового балончика текли сльози. Коли він закотив у двір тачку безхатченка, то побачив, що той іде на нього з ножем. Обвинувачений переконував суд, що не мав ножа і що ніж дістав потерпілий, який міг сам нанести собі травму, під час штовханини, коли він відводив його руку з ножем.

Куховарка кіоску «Денер Кебаб» пригадувала, що того дня повз неї у двір пройшов сивий чоловік років 60, а за пару хвилин — ще один чоловік років 40. У праву бокову стінку кіоску щось вдарило. І потім у двір зайшла жінка (дружина обвинуваченого — ред.).

Після цього через пару хвилин вийшов чоловік, який заходив першим, а за ним жінка. Останнім вийшов чоловік, який заходив туди другим, і він був весь у крові і без носа. Куховарка потім бачила як поліцейські знайшли ніс у сміттєвому баку. Безхатченко став обличчям до кіоску і свідок розгледіла його порізане обличчя. Допомоги він ніби не просив, але перехожі викликали швидку.

Дружина обвинуваченого свідчила на користь свого чоловіка. З чого почався конфлікт вона не бачила, але при ній потерпілий нібито вигукував: «Слава путіну», «Путін нас спасе», «Росія прийде і наведе лад», «Твій син загине», на що вона як мати обурилась і вдарила його по голові сумкою, а потім по обличчю долонею, але той не припиняв вигукувати образи. Як їй стало відомо потім, чоловік сказав безхатченку, що їх син служить у ЗСУ. І дійсно їх син із 26 лютого 2022 року добровільно пішов захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Але в СБУ щодо висловлювань потерпілого на підтримку російської агресії вони на зверталися.

Жінка розповіла, що відійшла купити вологих серветок, аби промити чоловікові очі від сьозогінного газу. Але, повернувшись, чоловіка не знайшла, але помітила, що далі відбувається якась штовханина між магазином і кіоском. Коли вона підійшла ближче, то потерпілий уже йшов звідти і, нібито, виглядав повністю неушкодженим. Слідів крові ніде не було. Зрештою, суд таким показанням не повірив і оцінив їх критично з огляду на те, що їх давала дружина обвинуваченого.

Оцінюючи зовнішній вигляд обличчя потерпілого в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що відсутність на обличчі зовнішнього носу із дефектом кісток можна розцінити як тяжке тілесне ушкодження, яке непоправно знівечує обличчя, оскільки його вигляд є огидним, страхітливим і таким, що відштовхує, надає обличчю потерпілого відразливого та потворного вигляду.

Потерпілий говорив, що обвинувачений йому нічого не відшкодував, а якщо б дав грошей, то він би звернувся до пластичного хірурга, який міг би привести його обличчя до нормального вигляду. Однак цивільного позову в цій справі так і не подавали.

Жовтневий райсуд міста Дніпра 8 червня 2023-го засудив обвинуваченого до 5 років увʼязнення. Запобіжний захід до пенсіонера не застосовувався і на сьогодні йому виповнилося 63 роки.

Апеляційний суд залишив вирок без змін і серед іншого визнав безпідставними доводи захисника про те, що обвинувачений оборонявся від нападу потерпілого. Із досліджених відеозаписів вбачається, що потерпілий намагався закінчити конфлікт та йшов від обвинуваченого, який натомість його наздоганяв. Крім того, апеляційний суд зауважив, що матеріали справи не містять даних про те, що дії потерпілого створювали реальну загрозу обвинуваченому. Тому останній не мав підстав для застосування колючо-ріжучого предмета з метою захисту.

Одним із доводів касаційної скарги було те, що суд першої інстанції належно не встановив особу потерпілого і судово-медичні експертизи провели без ідентифікації особи.

Потерпілий пояснив поліції, що є безхатченком і судово-медичні експертизи були проведені саме відносно особи, яка самостійно вказала свої анкетні дані.

Дослідивши технічний запис судового засідання, Верховний Суд встановив, що жодна зі сторін кримінального провадження не висловила сумнівів щодо особи потерпілого, коли його допиували. Ні обвинувачений, ні його адвокат не заперечували, що саме з цією особою виник конфлікт. Сторона захисту вказувала лише на відсутність у нього документів, які посвідчують особу.

Втім суд першої інстанції, встановлюючи особу потерпілого, дослідив протокол про адміністративне правопорушення від 16 лютого 2023 року стосовно громадянина РФ, який із 2008-го перебуває на території України нелегально, паспорту не має, від виїзду за межі України ухиляється. За адмінправопорушення безхатченко сплатив 3400 гривень штрафу.

Також досліджувалася довідка про особу, видана Центральним відділом у місті Дніпрі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 16 лютого 2023 року, яка містить анкетні дані цього чоловіка, фотографію, а також його автобіографію.

В автобіографії чоловік повідомив, що народився у місті Кавров Володимирської області РФ. Батьків не памʼятає, бо вони померли, коли він був дитиною. Його виховувала бабуся. Він здобув професію електромонтера, потім служив в армії. Після військової служби влаштувався на будівельну базу вантажником. У 1989-му його звільнили у звʼязку зі скорочення посади. З 1989 по 2008 рік він ніде не працював і жебракував. У 2008 році приїхав до АР Крим, а саме в Ялту, де вирішив відпочити, але втратив документи і не зміг повернутися до Росії та залишився на Україні. У 2009-му з Ялти переїхав до Дніпра і з цього часу жебракує.