З’явилися нові деталі ДТП з керівником детективів БЕБ

За даними джерел УП, керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук 14 липня в’їхав у авто, яке зупинилося через ДТП та його пасажирку. Жінку госпіталізували із травматичною ампутацією нижніх кінцівок.

Про це повідомили поінформовані співрозмовники УП у правоохоронних органах.

За словами співрозмовників УП, у неділю на Столичному шосе авто марки “Dodge” зупинилося через технічну несправність в межах 4 смуги проїзної частини.

У цей час із “Dodge” дотично зіткнувся автомобіль “ВАЗ”. Після цього водій “Dodge” та пасажирка авто (Безрук А.О та Безрук К.О. (жінка) вийшли з салону та перебували біля задньої частини транспортного засобу.

Приблизно об 11 год. 23 хвилини керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук за кермом “Toyota Camry”, який рухався в межах 4-ї смуги проїзної частині Столичного Шосе, здійснив наїзд на нерухомий “Dodge” та пішохода Кристіну Безрук, яка у той час була на проїзній частині.

За даними джерел УП, в результаті ДТП, Кристіну Безрук з діагнозом “травматична ампутація нижніх кінцівок” та водія Toyota Ткачука госпіталізували до лікарні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.