У столичній квартирі виявили розчленоване тіло жінки

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смерті жінки, частини тіла якої виявили у квартирі в Подільському районі. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини події.

Сьогодні близько о 11:40 до столичної поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що у квартирі свого родича на проспекті Правди він виявив розчленоване тіло жінки.

На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, судово-медичний експерт, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.

Правоохоронці оглянули приміщення, поспілкувалися з заявником та ймовірними свідками, а також продовжують встановлювати обставини злочину й особу жінки, фрагменти тіла якої знайдено.

Дана подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Відділ комунікації поліції Києва