Чоловік хотів придбати іномарку, а натрапив на шахрая

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканця Чортківського району. Аферист шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі більше 30 тисяч гривень.

Заявник розповів, що знайшов в інтернеті оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen T5». Зв’язавшись з продавцем, сторони обумовили умови покупки.

За домовленістю заявник перераховує завдаток за іномарку й як тільки кошти прийдуть на рахунок продавця, останній обіцяв доправити автівку в пункт призначення й отримати решту грошей. Однак як тільки краян здійснив транзакцію й зателефонував продавцю-аферисту, зрозумів, що його ошукали. Телефон пройдисвіта вже був вимкнений.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції звертають до мешканців краю з проханням здійснювати подібного роду правочини в перевірених торгових представників. Адже знайшовши в мережі Інтернет дописи про продаж автомобілів, ви можете легко натрапити на аферистів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області