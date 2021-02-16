На Вінниччині працівника банку викрили у привласненні понад 500 тисяч гривень

Фігурант вніс несанкціоновані зміни в роботу інтернет-банкінгу і таким чином заволодів депозитними грошима клієнтів фінустанови. Зловмиснику оголошено підозру, йому загрожує до восьми років за ґратами.

Правопорушника викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області спільно зі слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності.

Встановлено, що до вказаного правопорушення причетний 32-річний житель Вінниці, який обіймав посаду менеджера по роботі з клієнтами в одному з банків міста. Чоловік, маючи доступ до автоматизованої системи банківського обслуговування, вніс несанкціоновані зміни. Таким чином фігурант привласнив понад пів мільйона гривень із депозитних рахунків клієнтів.

Незаконно здобуті гроші зловмисник перераховував на особистий рахунок, а також обготівкував у касі банку. Для цього він підробляв заявки на видачу готівки.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні 37 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 (Крадіжка), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька місцева прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України