В Киеве предпринимателя подозревают в неуплате более 5,5 млн. грн налогов

Завершено досудебное расследование по факту уклонения от уплаты более 5,5 млн грн налогов частным предпринимателем.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

«За процессуального руководства прокуратуры города Киева следователями ГУ ГФС в Киеве завершено досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах частным предпринимателем», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства.

Также досудебным расследованием установлено, что физическое лицо — предприниматель, зарегистрированное и находится на учете в столичной налоговой инспекции, получив прибыль в размере более 16 млн грн, умышленно уклонилось от уплаты налогов на сумму более 5,5 млн грн.

«В ходе досудебного расследования указанному частному предпринимателю сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 4 ст. 358 УК Украины», — отмечается в сообщении.