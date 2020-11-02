За 10 епізодами шахрайства на понад 1 млн. грн. судитимуть мешканку Старобільського району 

Старобільська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно та у великих розмірах, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, упродовж 2017-2019 років мешканка Старобільського району обманним шляхом заволоділа коштами 10 осіб.

Обвинувачена входила у довіру до потерпілих – переважно родичів чи знайомих та під надуманим приводом недостатності коштів для лікування членів її родини або розвитку бізнесу просила у них кошти, обіцявши їх повернути в обумовлений термін. Однак, фактично такого наміру жінка не мала.

Внаслідок шахрайських дій потерпілим завдано матеріальну шкоду на загальну суму понад 1 млн гривень.

Обвинувальний акт направлено до Старобільського районного суду Луганської області для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Старобільського відділу поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської місцевої прокуратури)