У Києві судитимуть ексголову «Украгролізингу» часів Януковича

Обвинувачений — син колишнього депутата Шпака з «Блоку Литвина».

Вищий антикорупційний суд отримав обвинувальний акт проти колишнього голови правління «Украгролізингу» Миколи Шпака, який є сином колишнього народного депутата Василя Шпака («Блок Литвина»).

Про це повідомили в середу пресслужби НАБУ та САП.

За версією слідства, у 2013 році Шпак-молодший, будучи головою «Украгролізингу», уклав договір позики з фірмою ТОВ «ХК Інноваційні технології», що контролювалася його близькими родичами. Гроші в розмірі 5,7 млн гривень були виділені для підготовки виробництва сільськогосподарської техніки, і частина з них — 4,9 млн гривень — так і не повернулася в «Украгролізинг», а була використана в інтересах компаній, підконтрольних Шпаку і його родичам.

У червні 2021 року колишньому керівнику «Украгролізингу» та підприємцю повідомили підозру. Експосадовцю, якого підозрюють у нанесенні державі збитків на 4,9 млн гривень, призначили заставу в розмірі 1,035 млн гривень, але потім зменшили її до 181,6 тис. гривень.

Разом зі Шпаком судитимуть колишнього керівника фірми, якій він надав позику.

Нагадаємо, що Шпак очолив «Украгролізинг» у 2009 році і був звільнений у вересні 2013 року. Його батько Василь очолював цю установу з 2000 року до 2002 року, після чого став її почесним президентом

Миколу Шпака та його батька судять у Вищому антикорупційному суді за ще одним обвинуваченням — у розтраті та заволодінні майже 115 млн грн «Украгролізингу». // LB.ua