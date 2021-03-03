В Снигиревке двое пьяных уголовников повредили личное авто патрульного, а потом жестоко избили его самого

В Снигиревке полиция задержала двух мужчин, которые избили сотрудника управления патрульной полиции в Николаевской области, который находился вне службы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

1 марта в полицию отделения № 2 Баштанского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от сотрудника Управления патрульной полиции, который находился вне службы, о том, что двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения.

Заявитель рассказал, что, двигаясь на собственном автомобиле ВАЗ-21099 на одной из улиц Снигиревки, его транспортное средство повредил другой автомобиль Opel, водитель которого, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Мужчина отыскал обидчиков возле одного из местных магазинов, где между ними произошла ссора, в ходе которой 33-летний водитель Opel и его 31-летний пассажир разбили лобовое стекло в автомобиле заявителя, и избили его в том числе резиновой дубинкой пострадавшего.

В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение обоих злоумышленников, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-Процессуального Кодекса Украины.

Сейчас обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений».

Также их противоправные действия следователи дополнительно квалифицировали по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины «Умышленное средней тяжести телесное повреждение».

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до семи лет. Следствие продолжается.

Патрульный с телесными повреждениями находится в медицинском учреждении.

В комментарии «Преступности.НЕТ» мать пострадавшего сотрудника патрульной полиции Андрея К. рассказала, что в тот вечер полицейский сделал замечание двум нетрезвым мужчинам за то что они повредили ему авто. Они начали нецензурно выражаться в сторону патрульного, парень, в свою очередь, представился и уведомил их о том, что он является полицейским. После этого один из мужчин достал из салона автомобиля бутылку из-под пива, которую разбил о лобовое стекло автомобиля. Далее они начали избивать патрульного, в том числе били ногами.

Патрульного доставили в местную больницу, у него диагностировали перелом шейного позвонка. Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. 2 марта его перевели в Больницу скорой медицинской помощи в Николаев.

Мать патрульного также рассказала, что нападавших на его сына уже задерживали за нанесение телесных повреждений. // Преступности.НЕТ