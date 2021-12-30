Товариство сплатить майже ₴4 млн. за шкоду, завдану забрудненням повітря на Сумщині

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді домоглися стягнення з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» майже 4 млн грн збитків, завданих державі внаслідок викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря із 69 стаціонарних джерел.

Прокурори довели, що товариство протягом 9 місяців без спеціального дозволу здійснювало експлуатацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Натомість, відповідно до вимог законодавства викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб’єкту господарювання.

Не полишаючи спроб уникнути відповідальності за свої незаконні дії, товариство оскаржило рішення про задоволення позову прокурора до суду касаційної інстанції.

Водночас Верховний Суд погодився з доводами прокурора та залишив касаційну скаргу відповідача без задоволення.

Офіс Генпрокурора