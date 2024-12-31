За $10 тис. зловмисник одружував ухилянтів із жінкою-інвалідом

Одеські поліцейські завершили справу закарпатця, який організував схему незаконного перетину чоловіками держкордону.

Обвинувачення, висунуте слідчими ділку, скероване до суду. Правопорушнику загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: протиправні дії 32-річного уродженця Закарпатської області, який тривалий час мешкав в Одесі, в жовтні цього року викрили слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ.

Правоохоронці встановили, що фігурант, у змові зі ще одним чоловіком та жінкою, матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, підшукав серед одеситів військовозобов’язаного, який хотів виїхати за кордон, але тимчасово був позбавлений цього права, і запропонував йому укласти шлюб з пані, яка має інвалідність. Зловмисник запевнив клієнта, що хвора дружина – це чудова можливість безперешкодно потрапити з нею в будь-яку країну.

Одруження наосліп з незнайомкою заради втечі з України було оцінене у 10 тисяч доларів, половину з яких треба було заплатити до реєстрації шлюбу, а решту – після.

Коли «наречений» зібрав відповідну суму та передав половину закарпатцю, поліцейські затримали останнього.

В якості речових доказів слідчі вилучили у ділка здобуті злочинним шляхом гроші, які він мав розділити ще з двома спільниками, та мобільний телефон з інформацією, що становила інтерес для слідства.

На час досудового розслідування суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким він не скористався.

Як повідомив начальник слідчого відділу територіального підрозділу поліції Микола Каширкін, на підставі зібраних доказів слідчі висунули фігуранту обвинувачення в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, і обвинувальний акт скерували до суду. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Слідство тривало під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Слідство щодо спільників організатора триває.

Одеське районне управління поліції № 1