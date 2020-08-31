За ₴100 тис. шкоди судитимуть керівника фінвідділу Кремінської міськради

Прокуратурою Луганської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальниці фінансового відділу Кремінської міської ради за фактом службової недбалості, що завдала істотної шкоди державним інтересам (ч. 1 ст. 367 КК України).

За даними слідства, під час проведення капітального ремонту спортмайданчиків зі встановленням тренажерів на замовлення Кремінської

міської ради підрядна організація шляхом службового підроблення завищила суму будівельних робіт. Керівник товариства з обмеженою відповідальністю, не будучи зареєстрованим платником податку на додану вартість у встановленому законом порядку, незаконно включив суму вказаного податку до загальної вартості робіт.

У свою чергу начальниця фінансового відділу міської ради, недбало виконуючи свої службові обов’язки, не перевірила достовірність зазначеної інформації та підписала платіжні доручення для переказу коштів.

У результаті внесення недостовірних відомостей до документації підрядник заволодів бюджетними коштами у розмірі близько 100 тис. грн, які за втручання правоохоронців на даний час повернуто до бюджету.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Луганської області